Банк «Ренессанс Кредит» изменил формат офиса «Киров Пролетарский».

В отделении была открыта операционная касса. Теперь клиентам здесь доступны все продукты банка: кредиты наличными, вклады, кредитные и дебетовые карты, а также ряд дополнительных услуг. Ранее в офисе заемщики могли оформлять только кредитные карты, а также получать кредиты наличными на карту.



Офис расположен по адресу: г. Киров, ул. Пролетарская, д. 25. Обслуживание клиентов в отделении осуществляется с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00 и в субботу — с 10:00 до 17:00.