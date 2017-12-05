Виртуальный оператор связи для малого, среднего и крупного бизнеса MCN Telecom осуществил ввод в коммерческую эксплуатацию услуги мобильной связи в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону. Ежемесячная абонентская плата за мобильный номер составляет 99 рублей в месяц, услуга FMC — 99 рублей за номер.

Как сообщалось ранее, в мае оператор связи получил лицензию на услуги подвижной радиотелефонной связи и объявил о появлении в России первого MVNO для бизнеса. В августе технические специалисты MCN Telecom провели тестирование собственных сим-карт по основным качественным параметрам.

При подключении услуги мобильной связи MCN Telecom на смартфоне абонента появляются два номера: городской и мобильный. Звонить можно с любого.

«Мы объединили мобильную, фиксированную и внутрикорпоративную связь (услуга «Виртуальная АТС»), чтобы помочь абонентам, желающим сэкономить на корпоративном общении, не потерять в качестве, а получить дополнительный функционал. Предлагаем идеальное решение для географически распределенных офисов и персонала, работающего удаленно. Решение «Мобильная АТС» поможет снизить затраты на связь компаниям, для которых в приоритете оптимизация расходов и качество», — говорит генеральный директор MCN Telecom Александр Мельников.