Президент РФ Владимир Путин подписал закон о выдаче материнского капитала отцам-одиночкам в Крыму в случае смерти матери ребенка.



Как говорится в документе, опубликованном на портале правовой информации, данный закон распространяется на период (если в это время была зарегистрирована смерть матери ребенка) с 1 января 2007-го и до присоединения Крыма к России.

Также отцы-одиночки и их дети могут получать маткапитал в случае, если мать скончалась после рождения или усыновления второго, третьего или последующих детей в указанный период.