Компания Markswebb обнародовала результаты очередного (это уже третья волна) исследования эффективности мобильных банков для малого бизнеса Business Mobile Banking Rank 2017. По оценке экспертов, лучшие приложения в 2017 году сделали «Точка», Тинькофф Банк и Модульбанк.

Как поясняется в сообщении Markswebb, в приложениях этих банков, кроме широких платежных и информационных возможностей, реализованы управление тарифным планом, настройка уведомлений, работа с налогами и онлайн-чат. Кроме того, в приложении Тинькофф Банка можно настраивать корпоративные карты, а в приложении «Точки» есть интерфейс для работы с документами валютного контроля.

В исследовании участвуют мобильные приложения 13 банков, предназначенные для смартфонов на базе iOS и Android. При анализе учитываются все связанные с управлением расчетным счетом пользовательские задачи, решаемые с помощью мобильного телефона и актуальные для индивидуальных предпринимателей и небольших компаний со штатом до 100 человек.

Преимущественно ко всем мобильным банкам, кроме аутсайдеров рейтинга, можно получить доступ без дополнительных действий в интернет-банке, а вход в приложение реализован по короткому коду и отпечатку пальца. В самих приложениях есть возможность отправлять платежи, экспортировать реквизиты и выписку. В мобильном банке Сбербанка и ВТБ 24 можно поменять валюту, а в приложениях Альфа-Банка и СКБ-Банка есть распознавание счетов на оплату и возможность открыть дополнительный счет и заказать карту.

В рейтингах мобильных банков с точки зрения руководителя небольшой компании уверенно лидирует «Точка» с отрывом в 4,3 балла на Android и 8,7 балла на iPhone. На фоне ближайших конкурентов приложение заметно отличается возможностями управления эквайрингом и зарплатным проектом, а также наличием интерфейса для работы с документами валютного контроля, указывают в Markswebb.

Для индивидуальных предпринимателей однозначного лидера среди лучших мобильных банков выделить сложнее, отмечают в исследовательской компании: в большинстве мобильных банков, которые приняли участие в оценке, реализован базовый функционал — возможность работать с выпиской и отправлять платежи. В борьбе за клиентов-ИП на первый план выходят качество и глубина реализации этих функций.

Набор функций, доступных клиенту в мобильных банках Бинбанка, ВТБ и Уральского Банка Реконструкции и Развития (места с 11-го по 13-е), значительно меньше. «В приложениях этих банков платежный функционал очень ограничен. По большому счету, возможности клиента по управлению банковскими продуктами ограничены просмотром остатка по счету и получением выписки», — указывают в Markswebb.

Говоря о трендах в мобильном банкинге для малого бизнеса, эксперты высказали мнение, что приложения для iPhone и смартфонов Android будут развиваться параллельно. Если ранее мобильные банки для iPhone были функциональнее и обновлялись чаще, теперь приложения для разных платформ практически идентичны.

«Все больше функций интернет-банка будет переходить в mobile. Развивая приложения для малого бизнеса, лидеры рынка преимущественно делают ставку на расширение функциональных возможностей. Например, если в прошлом году ни в одном мобильном банке для малого бизнеса не было возможности работать с документами валютного контроля, создавать реестры выплат и переводы в рамках зарплатного проекта, то сейчас такие функции появляются у лидеров и скоро станут must have банковского приложения для малого бизнеса», — говорится в обзоре.

Мобильные банки для малого бизнеса будут развиваться по пути приложений для частных клиентов в плане повышения удобства — активно внедрять биометрию, виджеты и развивать интеграции (например, с порталом госуслуг для упрощения идентификации, с онлайн-бухгалтериями), прогнозирует Markswebb.



В компании ожидают, что банки будут учиться помогать предпринимателям работать с документами, объединяя их в единую экосистему. «Большинство банков уже внедряют инструменты, которые упрощают жизнь бизнесмену, — например, при создании счета на оплату в мобильном банке клиент может выбрать плательщика из справочника контрагентов. Более редкая функция — помощь в создании актов выполненных работ (пока реализована только в мобильном банке Сбербанка). Последний шаг — создание типовых договоров оказания услуг: такой функции нет пока ни в одном приложении», — указывают эксперты.

