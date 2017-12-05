Банк «Русский Стандарт» выпустил новогоднюю серию подарочных карт номиналом 1 тыс., 3 тыс., 5 тыс., 10 тыс., 15 тыс. рублей.

Предоплаченная карта включает в себя основные функции классической банковской карты, позволяя ее обладателю расплачиваться за товары и услуги в любой точке России, где принимают карты системы Masterсard, в том числе и совершать покупки в Интернете.

Средства с подарочной карты можно тратить полностью или частями. Перед началом использования карта не требует открытия счета, заполнения анкет и посещения офиса банка.

Русский Стандарт
АО «Банк Русский Стандарт» ― крупный столичный узкоспециализированный розничный банк, контролируемый создателем одноименного водочного бренда Рустамом Тарико (100%). Финансовое учреждение является одним из лидеров на рынке кредитных карт. Одновременно фининститут стал первопроходцем и одним из крупнейших участников рынка высокомаржинального потребительского кредитования. Основу ресурсной базы банка примерно в равных долях составляют вклады частных лиц и привлеченные МБК, что существенно снижает острую в прошлом зависимость кредитной организации от публичного привлечения средств на внешних рынках. В октябре 2017 года долгосрочный и краткосрочный кредитные рейтинги банка были повышены с уровня «CCC+/C» до «B-/B» рейтинговым агентством S&P, со стабильным прогнозом. Отметим, что с 2015 года прогноз по банку сохранялся негативным, без каких либо изменений.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 389,40 млрд рублей (25-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 51,43 млрд, кредитный портфель — 152,85 млрд, обязательства перед населением — 162,20 млрд.