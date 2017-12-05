Банк «Русский Стандарт» выпустил новогоднюю серию подарочных карт номиналом 1 тыс., 3 тыс., 5 тыс., 10 тыс., 15 тыс. рублей.

Предоплаченная карта включает в себя основные функции классической банковской карты, позволяя ее обладателю расплачиваться за товары и услуги в любой точке России, где принимают карты системы Masterсard, в том числе и совершать покупки в Интернете.

Средства с подарочной карты можно тратить полностью или частями. Перед началом использования карта не требует открытия счета, заполнения анкет и посещения офиса банка.