Американские фондовые индексы во вторник показали отрицательную динамику.



Индекс широкого рынка S&P 500 просел по сравнению с уровнем предыдущего закрытия на 0,37% и составил 2 629,57 пункта. Промышленный индекс Dow Jones понизился на 0,45%, до 24 180,64. Высокотехнологичный Nasdaq уменьшился на 0,19%, до 6 762,21 пункта.

«S&P 500, показав несколько тревожную динамику на торгах понедельника, во вторник продолжил отступление из района исторических максимумов. Снижение может быть продолжено в ближайшие дни, судя по ряду технических сигналов. При этом если в понедельник индексы вниз тянул IT-сектор при росте в банковском, вчера ситуация стала противоположной. Доходность десяти- и 30-летних гособлигаций снизилась, чему, в частности, способствовала слабая макростатистика. По данным ISM, в ноябре PMI снизился до 57,4 пункта, тогда как ожидались 59 пунктов. В то же время дефицит торгового баланса вырос до 48,7 миллиарда долларов против прогнозных 47,5 миллиарда долларов», — отмечает эксперт компании «БКС Экспресс» Альберт Короев.