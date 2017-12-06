Финансовые компании стали отказывать аудиторам в представлении документов, относящихся к сфере «антиотмывочного» закона. Причиной послужило письмо ЦБ, в нем мегарегулятор приравнял аудиторов к третьим лицам, которым закон запрещает сообщать данную информацию. Аудиторам же эти документы необходимы при проведении проверок, пишет «Коммерсант».

В недавно обнародованном письме от 17 ноября № 12-1-5/4141 регулятор указал, что ст. 4 «антиотмывочного» закона 115-ФЗ содержит запрет на информирование третьих лиц о принимаемых мерах ПОД/ФТ, а также отметил, что законодательство РФ не устанавливает требований по проверке аудиторами компаний на предмет исполнения «антиотмывочного» законодательства, таким образом фактически разрешив финансистам отказывать аудиторам в предоставлении ряда документов.

До появления данного письма, по словам аудиторов, проблем с проверкой документов по ПОД/ФТ со стороны финансистов не было. «Впервые мы получили такой отказ со ссылкой на письмо, — отмечает глава компании «АСТ-аудит» Ольга Сударикова. — И этот отказ фактически диктует выбор: пойти на нарушение стандартов аудита или же отказаться от клиента». По словам руководителя комиссии по контролю качества СРО ААС Надежды Кобозевой, проверять соблюдение «иного законодательства», в том числе и 115-ФЗ, требуют от аудитора два стандарта — МСА 240 и МСА 250.

Аудиторам эти документы необходимы при проведении проверок. Аудиторы отмечают: если ситуация не разъяснится в ближайшее время, то в случае отказов в представлении документов по ПОД/ФТ при аудите отчетности за 2017 год они будут вынуждены либо выдавать модифицированные заключения с оговоркой о непредставлении документов, либо отказываться от аудита. В итоге ситуация с невозможностью проведения полноценных проверок может привести к отказам добросовестных аудиторов от клиентов и замене их «комфортными».

Письмо ЦБ идет вразрез с заявленными им же целями повышения качества аудита, указывают эксперты. Ради повышения качества аудита и была затеяна реформа отрасли, в результате которой регулятором аудиторов станет ЦБ.