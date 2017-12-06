Негосударственные пенсионные фонды предлагают установить планку от 100 тыс. рублей для претензий клиентов, которые рассматриваются судом. Вопросы, касающиеся меньших сумм, будет решать финомбудсмен. Такая идея содержится в направленном в ЦБ РФ пакете поправок участников рынка к закону о финансовом уполномоченном, пишут «Известия».

Также предлагается распространять действие закона о финомбудсмене исключительно на физических лиц и ввести стандарт правил деятельности. Для сравнения: лимит по спорам с банками обсуждается на уровне 1,4 млн рублей — это максимальный размер застрахованного государством вклада.

Предложения двух саморегулируемых ассоциаций рынка негосударственного пенсионного страхования — АНПФ и НАПФ — содержатся в письме на имя руководителя службы ЦБ РФ по защите прав потребителей финансовых услуг Михаила Мамуты .



«В своих предложениях мы ориентировались на сумму среднего счета застрахованных лиц, которая сейчас составляет менее 70 тысяч рублей, плюс капитализация за счет инвестдохода и задел для дальнейшей капитализации. Полагаю, что в дальнейшем сумма может корректироваться за счет коэффициентов. По нашим расчетам, большинство претензий подпадет под действие института омбудсмена, что разгрузит суды и позволит быстрее удовлетворить требования застрахованных лиц», — прокомментировал предложения президент АНПФ Сергей Беляков.

В пресс-службе Банка России сообщили, что получили предложения ассоциаций НПФ и изучают их. Там также отметили, что лимит споров для уполномоченного будет устанавливать совет директоров ЦБ. Это нужно для того, чтобы оперативно реагировать на ситуацию на рынке. Аналогичный подход применяется во многих странах ЕС. В Банке России считают «разумной и интересной» идею введения инструкции деятельности для финомбудсменов и предполагают, что «такие требования могут быть установлены, например, советом омбудсмена».