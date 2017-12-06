Роспотребнадзор со следующего года сможет проверять банки в режиме «тайного покупателя». Такое право он получит после принятия закона о применении контрольных закупок товаров и услуг (ожидает второго чтения в Госдуме). Контрольные закупки можно будет проводить во всех сферах торговли и услуг, пишет «Российская газета».



Сотрудники Роспотребнадзора намерены посещать банки под видом обычных клиентов. Как пояснили в ведомстве, банковский сектор — один из самых сложных для потребителя. В Роспотребнадзор ежедневно обращаются люди, которым навязали либо невыгодные условия по кредитам, либо дополнительные платные услуги. Самая распространенная из навязанных услуг — это договор страхования жизни. Банки ставят покупку страховки условием одобрения кредита.

«В рамках контрольно-надзорных мероприятий Роспотребнадзор может проверять кредитные организации, но раз в три года и по заранее утвержденному графику, — сказал представитель Роспотребнадзора. — Понятно, что никто из банковских сотрудников не будет показывать проверяющим сомнительные договоры».

Уличить нечистоплотных банкиров можно, лишь придя в кредитное учреждение инкогнито, отмечает издание. Предполагается, что контрольная закупка будет записываться на видео. Председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин напоминает, что сегодня четверть всех гражданских дел в судах — это споры между клиентами и потребителями финуслуг.

«В условиях, когда даже не тысячи, а уже миллионы россиян становятся жертвами всевозможных махинаций, считаю введение механизма контрольной закупки если не панацеей, то, по крайней мере, новым оперативным механизмом контроля за кредитными организациями. Посмотрим, как все это будет работать», — сказал Янин.