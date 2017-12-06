Сервис Apple Pay стал доступен держателям карт Челябинвестбанка, сообщили в пресс-службе кредитной организации.
Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на веб-сайтах — одним прикосновением пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID.
«Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» вашего устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически. Apple Pay очень просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту через приложение Wallet», — говорится в релизе.
В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch.
ПАО «Челябинвестбанк» — крупный по размеру активов региональный банк с хорошо развитой сетью подразделений и универсальным бизнесом. Ключевыми направлениями деятельности являются кредитование физических и юридических лиц, в том числе субъектов малого и среднего бизнеса, обслуживание счетов корпоративных клиентов, операции с ценными бумагами и на валютном рынке, привлечение средств граждан во вклады. Основными источниками фондирования выступают средства физических и юридических лиц.
На текущий момент бенефициарами банка выступают член правления Кирилл Середкин и члены его семьи (Инна Середкина и Людмила Назарец), которые совокупно контролируют 31,1% акций банка, а также семь физических лиц, владеющих по 8,45%: члены правления Игорь Юдович, Евгений Рачилов, Дмитрий Пискунов, Алексей Люков, Владимир Вацурин, председатель совета директоров Татьяна Васик, председатель правления и член совета директоров Сергей Бурцев. Член правления и совета директоров Галина Чурина владеет 4,22% акций, миноритариям принадлежит 5,53%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 49,22 млрд рублей (100-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 7,43 млрд, кредитный портфель — 19,23 млрд, обязательства перед населением — 23,09 млрд.