Сервис Apple Pay стал доступен держателям карт Челябинвестбанка, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Apple Pay позволяет очень просто совершать покупки в приложениях и на веб-сайтах — одним прикосновением пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID.

«Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» вашего устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически. Apple Pay очень просто настроить: клиенты могут добавить кредитную или дебетовую карту через приложение Wallet», — говорится в релизе.

В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch.