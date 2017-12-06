Саммит Банк ввел новый депозит — «Новогодний презент».
Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Сроки размещения — полгода и год. Средства привлекаются под 7,15% и 7,65% годовых соответственно. Пополнение счета возможно без частичного снятия средств. Проценты выплачиваются в конце срока.
«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1,22 млрд рублей (466-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,33 млрд, кредитный портфель — 0,77 млрд, обязательства перед населением — 0,61 млрд.