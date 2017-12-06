Саммит Банк ввел новый депозит — «Новогодний презент».

Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Сроки размещения — полгода и год. Средства привлекаются под 7,15% и 7,65% годовых соответственно. Пополнение счета возможно без частичного снятия средств. Проценты выплачиваются в конце срока.

«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.