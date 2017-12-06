Саммит Банк ввел новый депозит — «Новогодний презент».

Минимальная сумма вклада — 50 тыс. рублей. Сроки размещения — полгода и год. Средства привлекаются под 7,15% и 7,65% годовых соответственно. Пополнение счета возможно без частичного снятия средств. Проценты выплачиваются в конце срока.

«При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.

Саммит Банк ПАО «КБ «Саммит Банк» — небольшой по основным показателям деятельности региональный финансовый институт, зарегистрированный во Владивостоке (Приморский край). Банк развивает как розничный, так и корпоративный бизнес. Активно привлекает средства населения во вклады, которые и являются основным источником фондирования кредитного учреждения. Сеть подразделений умеренно представлена на территории Приморского края.
Конечным бенефициаром банка выступает местный бизнесмен, бывший директор ООО «Торговый Дом «Игнат» (г. Владивосток), председатель совета директоров банка Юрий Игнатенко, которому принадлежит 98,38% акций, на акционеров-миноритариев приходится 1,62%.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1,22 млрд рублей (466-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,33 млрд, кредитный портфель — 0,77 млрд, обязательства перед населением — 0,61 млрд.