Сбербанк запустил сервис «СберКот» в социальной сети «ВКонтакте». Об этом вечером во вторник, 5 декабря, на личных страницах в Instagram и Facebook сообщил директор по маркетингу розничного бизнеса Сбербанка Алексей Гиязов. Он отметил, что «за день сервисом воспользовались несколько сотен тысяч человек».

При скачивании пакета стикеров «СберКот» в соцсети «ВКонтакте» у пользователя изначально появляется четыре различных стикера с эмблемой Сбербанка (на галстуке у кота). При желании получить дополнительные стикеры пользователя «перебросит» к одноименному чат-боту.





Чат-бот «СберКот» считает себя «самым нужным ботом», потому что рассказывает о деньгах, а именно: как их зарабатывать и как экономить. Дважды в неделю бот обещает присылать лайфхаки на тему: «Как всегда оставаться при деньгах». Кроме того, каждое сообщение от бота будет «сопровождаться» получением нового стикера.

Судя по всему, дополнительные стикеры также будут презентованы юзеру за привязку «сберовской» карты к своему личному профилю в соцсети «ВКонтакте». Согласно правилам акции «Сбербанк для молодежи «ВКонтакте». Стикеры в подарок за привязку карты к странице ВК», данное стимулирующее мероприятие проводится в рамках рекламной кампании по продвижению среди пользователей социальной сети «ВКонтакте» товаров и услуг Сбербанка, а также товаров и услуг социальной сети «ВКонтакте».

Акция проводится только на территории Российской Федерации с 4 декабря 2017 года по 18 марта 2018-го. Ее участниками могут быть лишь граждане РФ старше 14 лет. При этом личная страница участника акции в социальной сети должна быть доступна для публичного просмотра на протяжении всего срока проведения акции.

На текущий момент на группу «СберКота» в соцсети «ВКонтакте» подписано свыше 272 тыс. человек. Первая и пока единственная запись на стене в группе датирована 29 ноября 2017 года. Комментарии под ней пользователи начали оставлять 4 декабря, в день начала акции.