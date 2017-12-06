Курс доллара расчетами «завтра» в начале валютных торгов на Московской бирже в среду прибавил 2 копейки по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил на 10:00 мск 58,77 рубля, курс евро увеличился на 10 копеек, до 69,55 рубля, следует из данных на сайте биржи.



Рубль незначительно уступает основным соперникам на открытии торгов. Основную поддержку российской валюте оказывает долговой рынок, на котором сохраняется спрос на облигации федерального займа (ОФЗ), указывает аналитик «Альпари» Владислав Антонов.

«В среду, 6 декабря, Минфин РФ предложит два выпуска ОФЗ объемом 25 миллиардов рублей. Успешные аукционы отразятся на индексе RGBI, а через него — на рубле. Если аукционы провалятся, рубль окажется под давлением», — комментирует эксперт.

Дополнительную поддержку рублю оказал опубликованный индекс PMI для сферы услуг в России: в ноябре он отразил резкий рост деловой активности по всему сектору, продолжает аналитик.

Нефть марки Brent, по данным на 10:00 мск, торгуется на уровне 62,66 доллара за баррель. Поддержка проходит через отметку 62 доллара, отмечает Антонов. По его словам, пока цена находится выше этого уровня, рубль будет чувствовать себя спокойно.

Между тем внешние факторы, кроме долгового рынка, для рубля остаются негативными, поэтому после консолидации по рублевым парам эксперт ожидает восходящее движение.

Кроме того, свою роль могут сыграть и удвоившиеся покупки валюты со стороны Минфина России. С 7 декабря по 28 декабря ведомство будет покупать на внутреннем рынке валюту на рекордные 12,7 млрд рублей в день, суммарно направив на эти цели 203,9 млрд рублей.

В таких условиях пара USD/RUB, вероятно, возобновит рост с ближайшей целью на отметке 59 рублей за доллар, прогнозирует старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.