Локо-Банк изменил условия по вкладу «Морозный» в иностранной валюте.

Теперь депозит предполагает три периода начисления процентов со ставкой 2% в долларах и 0,5% в евро за первые 400 дней, 1% в долларах и 0,1% в евро — с 401-го по 700-й день, 0,5% в долларах и 0,1% в евро — с 701-го и до окончания срока. Таким образом, средняя ставка за весь срок размещения (три года) составляет 1,18% в долларах и 0,25% в евро. Минимальная сумма — 300 долларов/евро.

Ранее вклад открывался на 100 дней под 0,1% в долларах и 0,01% в евро, на 400 дней — под 1,4% в долларах и 0,5% в евро.

Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Проценты ежеквартально выплачиваются на счет банковской карты.