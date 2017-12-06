Локо-Банк изменил условия по вкладу «Морозный» в иностранной валюте.
Теперь депозит предполагает три периода начисления процентов со ставкой 2% в долларах и 0,5% в евро за первые 400 дней, 1% в долларах и 0,1% в евро — с 401-го по 700-й день, 0,5% в долларах и 0,1% в евро — с 701-го и до окончания срока. Таким образом, средняя ставка за весь срок размещения (три года) составляет 1,18% в долларах и 0,25% в евро. Минимальная сумма — 300 долларов/евро.
Ранее вклад открывался на 100 дней под 0,1% в долларах и 0,01% в евро, на 400 дней — под 1,4% в долларах и 0,5% в евро.
Пополнение и частичное снятие не предусмотрены. Проценты ежеквартально выплачиваются на счет банковской карты.
АО «КБ «Локо-Банк» — средний по размеру активов московский универсальный банк с участием иностранного капитала. Основные направления деятельности — привлечение средств населения во вклады, обслуживание счетов и кредитование корпоративных лиц, в частности представителей малого и среднего бизнеса, операции с ценными бумагами.
На текущий момент основными бенефициарами банка являются Владимир Давыдик и Станислав Богуславский (по 19,99%), Михаил Рабинович (13,30%), Андрей Северилов (8,77%), Татьяна Ельскене (6,62%), Яна Богуславская (4,3%), Николай Апаев (4,1%), Юлия Заморова (2,94%). В качестве портфельного инвестора выступает инвестфонд East Capital (10%). Еще 9,99% акций находятся на балансе банка.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 83,14 млрд рублей (73-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 13,59 млрд, кредитный портфель — 49,21 млрд, обязательства перед населением — 44,43 млрд.