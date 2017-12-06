Макроэкономические условия деятельности банков РФ и их заемщиков стабилизировались и останутся в 2018 умеренно благоприятными, кредитные портфели банков вырастут в следующем году в среднем примерно на 7% в реальном выражении. ожидает вице-президент, старший кредитный специалист международного рейтингового агентства Moody's Ольга Ульянова.

Банку России, по мнению Moody's, необходимо ужесточать надзорную деятельность в банковском секторе, также повышать ее независимость.

«Хоть это и может прозвучать неожиданно на фоне статистики отзыва банковских лицензий за последние годы, но нам представляется, что ЦБ необходимо и дальше ужесточать свою надзорную деятельность, а также повышать ее независимость, и прежде всего — в отношении тех банков, которые сегодня по тем или иным, чаще всего политическим причинам, пользуются негласными послаблениями от регулятора», — сказала Ульянова в интервью РИА Новости.

Кроме того, в отношении всех банков Moody's считает необходимым продолжить движение от надзора и регулирования на основе формальных критериев к «сущностному» надзору на основе профессионального суждения и превалирования содержания над формой, подчеркнула она.

«Нет смысла во введении лимитов кредитования связанных сторон, если вслед за этими лимитами вводятся послабления, а ряд банков для приведения своих показателей в соответствие с требованиями ЦБ прибегают не к уменьшению реального объема трансакций со связанными сторонами, а к формальному внесению изменений в уставные документы своих заемщиков и в кредитную документацию", — полагают в Moody's.

ЦБ РФ нет смысла ужесточать политику резервирования, если некоторые крупные банки с государственным участием на протяжении длительного периода времени поддерживают свои резервы на очевидно недостаточном уровне, заявили в Moody's, не уточнив, о каких именно банках идет речь.