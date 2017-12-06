Регулирование рынка криптовалют предлагается поручить отраслевой саморегулируемой организации (СРО). Соответствующую инициативу выдвинул экспертный совет при комитете Госдумы по финансам, пишут «Известия» со ссылкой на копию протокола.

В экспертный совет входят депутаты Госдумы, представители Минфина, Минэкономразвития, Росфинмониторинга, ФСБ, МВД, Сбербанка, ВТБ и др. Предварительно предлагается принять закон, определяющий понятия криптовалюты, блокчейна и ICO (Initial Coin Offering — первичное размещение криптовалюты).



«Правильный подход в данной ситуации был бы в создании рамочного закона, — заявил на заседании член наблюдательного совета Банка ВТБ Валерий Петров. — У нас тоже есть возможность быстро решить эту проблему. Оговорить базовые подходы, с одной стороны. А с другой стороны, сделать упор на регулирование через СРО».



Участники совещания отметили, что взять на себя функции СРО в данной отрасли может Российская ассоциация криптовалют и блокчейна (РАКИБ, председатель наблюдательного совета — советник президента РФ Герман Клименко).



Создание СРО позволит реагировать на изменения рынка более оперативно, чем в случае других форм регулирования, уверен директор РАКИБ Арсений Щельцин.

«Государство не может постоянно подстраиваться под изменения отрасли, — пояснил Щельцин. — Она сама сформулирует правила работы — это защита инвесторов и проектов, права и обязанности сторон — и будет контролировать их выполнение. Но все эти требования должны быть согласованы с международным сообществом».

Согласно поручению президента России, закон о регулировании рынка криптовалют должен быть принят до 1 июля 2018 года.