ЮниКредитБанк снижает ставку по ипотеке на 0,5 процентного пункта для клиентов, подписавших кредитный договор до 29 декабря 2017 года. Условия действуют как для клиентов, получивших одобрение по заявке до 1 декабря, так и по заявкам, одобренным после этого срока.



Напомним, что базовые ставки по действующим в банке программам ипотечного кредитования зависят от суммы кредита, объекта залога (квартира или коттедж/таунхаус), отношения к клиентскому сегменту «Твердый выбор» и составляют:

— 9,4—10,15% годовых по предложению «Ипотека зовет»;

— 10,15—10,9% годовых по программе «На квартиру» и «Новостройка»;

— 10,8—12,25% годовых по кредитам на строящийся коттедж или таунхаус;

— 12,5% годовых по кредитам на коттедж на вторичном рынке;

— 9,9—10,65% годовых при рефинансировании под залог квартиры и 12,5% годовых — под залог коттеджа;

— 11,75—12,5% годовых при целевом кредите под залог квартиры и 14,5% годовых — под залог коттеджа.

Ипотека предоставляется на срок до 30 лет на сумму до 30 млн рублей в зависимости от программы. Минимальный первоначальный взнос зависит от выбранного клиентом предложения и составляет 15% собственных средств заемщика от стоимости вторичной квартиры, 20% — первичной и 50% — коттеджа.

«При отказе от личного страхования итоговая ставка увеличится на 2,5 процентного пункта, а без титульного страхования будет выше на 1 процентный пункт», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.