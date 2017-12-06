ЮниКредитБанк снижает ставку по ипотеке на 0,5 процентного пункта для клиентов, подписавших кредитный договор до 29 декабря 2017 года. Условия действуют как для клиентов, получивших одобрение по заявке до 1 декабря, так и по заявкам, одобренным после этого срока.
Напомним, что базовые ставки по действующим в банке программам ипотечного кредитования зависят от суммы кредита, объекта залога (квартира или коттедж/таунхаус), отношения к клиентскому сегменту «Твердый выбор» и составляют:
— 9,4—10,15% годовых по предложению «Ипотека зовет»;
— 10,15—10,9% годовых по программе «На квартиру» и «Новостройка»;
— 10,8—12,25% годовых по кредитам на строящийся коттедж или таунхаус;
— 12,5% годовых по кредитам на коттедж на вторичном рынке;
— 9,9—10,65% годовых при рефинансировании под залог квартиры и 12,5% годовых — под залог коттеджа;
— 11,75—12,5% годовых при целевом кредите под залог квартиры и 14,5% годовых — под залог коттеджа.
Ипотека предоставляется на срок до 30 лет на сумму до 30 млн рублей в зависимости от программы. Минимальный первоначальный взнос зависит от выбранного клиентом предложения и составляет 15% собственных средств заемщика от стоимости вторичной квартиры, 20% — первичной и 50% — коттеджа.
«При отказе от личного страхования итоговая ставка увеличится на 2,5 процентного пункта, а без титульного страхования будет выше на 1 процентный пункт», — добавляет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Инна Солдатенкова.
АО «ЮниКредит Банк» — крупнейший в России банк с участием иностранного капитала, «дочка» одноименной европейской банковской группы. В бизнесе делает упор на кредитование крупных, средних и малых предприятий, активно развивает розничное направление. Крупнейшим источником пассивов выступают средства юрлиц. На текущий момент UniCredit S.p.A. напрямую владеет 100% акций АО «Юникредит Банк». Все акции находятся в публичном обращении.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 1 137,53 млрд рублей (12-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 200,42 млрд, кредитный портфель — 688,19 млрд, обязательства перед населением — 209,28 млрд.