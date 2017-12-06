В мобильном приложении Почта Банка теперь доступны денежные переводы Western Union, сообщили в пресс-службе Western Union.
«Все, что теперь необходимо клиентам Почта Банка для осуществления перевода, — это зарегистрироваться в мобильном приложении банка и перевести средства со своего счета. Перевод будет выплачен наличными в пунктах обслуживания Western Union более чем в 200 странах и территориях мира», — говорится в релизе.
Пока услуга доступна только в мобильном приложении, до конца 2017 года она появится и в интернет-банке, добавила вице-президент, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.
«Чтобы отправить средства, клиент заполняет онлайн-форму в приложении на базе iOS или Android, указывая получателя, страну назначения и сумму перевода в рублях или валюте выплаты. После введения одноразового пароля отправитель увидит электронную квитанцию с контрольным номером денежного перевода (MTCN), который следует сообщить получателю, чтобы он мог забрать средства», — уточняется в сообщении.
ПАО «Почта Банк» (бывш. ПАО «Лето Банк») — дочерняя организация банка ВТБ 24 (50% плюс одна акция) и Почты России (50% минус одна акция). Банк специализируется на оказании широкого спектра услуг массовому розничному сегменту. Развитие филиальной сети осуществляется на базе отделений Почты России, а также в стрит-ритейле. Основным источником фондирования выступают средства физических лиц.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 217,87 млрд рублей (43-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 23,10 млрд, кредитный портфель — 184,03 млрд, обязательства перед населением — 124,27 млрд.