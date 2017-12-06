В мобильном приложении Почта Банка теперь доступны денежные переводы Western Union, сообщили в пресс-службе Western Union.

«Все, что теперь необходимо клиентам Почта Банка для осуществления перевода, — это зарегистрироваться в мобильном приложении банка и перевести средства со своего счета. Перевод будет выплачен наличными в пунктах обслуживания Western Union более чем в 200 странах и территориях мира», — говорится в релизе.

Пока услуга доступна только в мобильном приложении, до конца 2017 года она появится и в интернет-банке, добавила вице-президент, директор по развитию электронного бизнеса Почта Банка Анастасия Масленникова.

«Чтобы отправить средства, клиент заполняет онлайн-форму в приложении на базе iOS или Android, указывая получателя, страну назначения и сумму перевода в рублях или валюте выплаты. После введения одноразового пароля отправитель увидит электронную квитанцию с контрольным номером денежного перевода (MTCN), который следует сообщить получателю, чтобы он мог забрать средства», — уточняется в сообщении.