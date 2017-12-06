Мошенники стали использовать новый вид кредитного мошенничества, который особенно затронул удаленные регионы, рассказал замначальника главного управления безопасности и защиты информации ЦБ Артем Сычев в ходе VIII Международного форума по борьбе с мошенничеством в сфере высоких технологий AntiFraud Russia.

«В качестве примера могу привести ситуацию, когда — особенно это касается удаленных регионов, — когда под видом якобы кредитных организаций клиентам предлагают услуги кредитования. А за это просят некоторое количество денег. Это совершенно новый инструмент мошенничества», — сказал он.

Сычев напомнил, что пожилые люди уже не являются основной целевой аудиторией мошенников — они переключились на граждан среднего возраста.