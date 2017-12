Люди, которые на последних месяцах внутриутробного развития и в первые годы жизни подвергались воздействию высоких температур, к 30 годам зарабатывают меньше сверстников, выяснили ученые. Результаты работы были опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.



Исследователи проанализировали данные о более чем 12 млн американцев, родившихся в 1969—1977 годах. Они учитывали дату и место рождения, расу, пол и уровень дохода. Обратившись к записям о погодных условиях за исследуемый период времени, ученые выяснили, как часто люди подвергались воздействию высоких температур до появления на свет и в первый год после. Как выяснилось, чем чаще в последние месяцы перед рождением и в первый год жизни они оказывались на жаре около 32°С, тем меньше они зарабатывали во взрослом возрасте. На каждый день, проведенный на жаре, приходилось снижение ежегодного дохода в среднем на 30 долларов.

Более ранние исследования показывали, что чрезмерный перегрев может приводить к повышению младенческой смертности и рождению детей с недостаточным весом. «Нам известно, что высокая температура влияет на многие аспекты здоровья, — отмечают исследователи. — Но мы не знали, может ли ее воздействие повлиять на будущую жизнь человека».

Плоды и новорожденные дети наиболее чувствительны к повышению температуры, так как их нервная система и способность к терморегуляции еще не до конца развиты. Поэтому, когда жара влияет на развитие мозга ребенка, это может привести ко множеству последствий, включая проблемы с заработком. Пока что дни, когда температура поднимается выше 30°С, бывают не слишком часто, однако в условиях глобального изменения климата все может измениться, предупреждают авторы работы.