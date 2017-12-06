Хабаровские полицейские задержали сотрудницу кредитной организации по подозрению в хищении денежных средств со счетов пенсионеров. По предварительным данным, подозреваемая похитила около 3 млн рублей, сообщает пресс-служба МВД России.



С заявлением о краже крупной суммы денег со счета в полицию обратилась 75-летняя жительница Хабаровска. Потерпевшая пояснила, что в одном из банков оформила сберегательный вклад. На расчетный счет заявительница положила более 2 млн рублей. Спустя несколько месяцев пожилая женщина обратилась в учреждение для получения процентов. Однако, как выяснилось, все сбережения пенсионерки исчезли с ее банковского счета.

В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимую 33-летнюю сотрудницу финансовой организации.

«Установлено, что подозреваемая, имея доступ к личной информации клиентов, оформила банковскую карту на имя 75-летней хабаровчанки. После чего злоумышленница с расчетного счета пенсионерки перевела более двух миллионов рублей на банковскую карту, с которой в последующем и похитила денежные средства потерпевшей», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время сотрудники полиции установили причастность задержанной еще к одному аналогичному эпизоду. В этом случае подозреваемая похитила со счета клиента банка 1 млн рублей.

В настоящее время в отношении фигурантки избрана мера пресечения — подписка о невыезде и надлежащем поведении.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 158 Уголовного кодекса РФ («Кража»). Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы сроком до десяти лет.