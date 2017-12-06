Выплаты вкладчикам банка «Новый Символ», у которого ЦБ ранее отозвал лицензию, составят около 185 млн рублей, следует из материалов на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ).



«Согласно реестру обязательств банка «Новый Символ» (АО), за выплатой страхового возмещения на сумму около 185 миллионов рублей могут обратиться порядка 1 250 вкладчиков, в том числе около 370 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 61 миллиона рублей», — говорится в релизе.



Страховое возмещение будет выплачиваться в двух субъектах РФ, в том числе в Москве и Московской области за выплатой страхового возмещения на сумму около 124 млн рублей могут обратиться порядка 720 вкладчиков, в Ставропольском крае за выплатой на сумму около 38 млн рублей могут обратиться порядка 270 вкладчиков, уточнили в АСВ.

Напомним, ЦБ отозвал лицензию у столичного банка «Новый Символ» в конце ноября. «Новый Символ» не соблюдал требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части выявления операций, подлежащих обязательному контролю, а также предоставления достоверной информации в уполномоченный орган.