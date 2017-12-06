Самарский Кошелев-Банк ввел новый вклад «Классический».
Его минимальная сумма — 7 тыс. рублей. Срок размещения — пять месяцев. Средства привлекаются под 7% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.
«Депозит без права пополнения счета и частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 21,64 млрд рублей (154-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,60 млрд, кредитный портфель — 8,68 млрд, обязательства перед населением — 17,60 млрд.