Самарский Кошелев-Банк ввел новый вклад «Классический».

Его минимальная сумма — 7 тыс. рублей. Срок размещения — пять месяцев. Средства привлекаются под 7% годовых. Проценты выплачиваются в конце срока.

«Депозит без права пополнения счета и частичного снятия средств. При досрочном расторжении договора проценты пересчитываются по ставке вклада до востребования», — уточняет эксперт по вкладам Банки.ру Елена Соловьева.

Кошелев-Банк АО «Кошелев-Банк» — региональная кредитная организация, занимающая место во второй сотне российских банков по размеру активов. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов (в том числе бизнеса акционеров), кредитование физических лиц. Основными источниками фондирования выступают вклады населения.
На текущий момент бенефициарами банка выступают Владимир Кошелев и его мать Татьяна Дедова, совместно владеющие 47,9%, Марина Карпяк (18,4%), Владимир Макаров (17,4%), Андрей Белоусов (16,3%). Все бенефициары, за исключением Татьяны Дедовой, входят в состав совета директоров кредитной организации.


По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 21,64 млрд рублей (154-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,60 млрд, кредитный портфель — 8,68 млрд, обязательства перед населением — 17,60 млрд.