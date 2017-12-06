На текущий момент бенефициарами банка выступают Владимир Кошелев и его мать Татьяна Дедова, совместно владеющие 47,9%, Марина Карпяк (18,4%), Владимир Макаров (17,4%), Андрей Белоусов (16,3%). Все бенефициары, за исключением Татьяны Дедовой, входят в состав совета директоров кредитной организации.

Кошелев-Банк АО «Кошелев-Банк» — региональная кредитная организация, занимающая место во второй сотне российских банков по размеру активов. Ключевые направления деятельности — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов (в том числе бизнеса акционеров), кредитование физических лиц. Основными источниками фондирования выступают вклады населения.

По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 21,64 млрд рублей (154-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 1,60 млрд, кредитный портфель — 8,68 млрд, обязательства перед населением — 17,60 млрд.