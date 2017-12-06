RAEX («Эксперт РА») присвоило Национальному Резервному Банку рейтинг кредитоспособности «ruB+». По рейтингу установлен «стабильный» прогноз, отмечает агентство.



Позитивное влияние на рейтинговую оценку оказали высокая достаточность собственного капитала, а также сбалансированность активов и пассивов по срокам на краткосрочном горизонте при наличии взаимосвязанности крупнейших кредиторов с банком. Кроме того, агентство отмечает принятие банком умеренных валютных рисков.

Основное негативное влияние на рейтинг оказала убыточность бизнеса, при том что покрытие чистыми процентными и комиссионными доходами расходов на обеспечение деятельности банка находится на низком уровне и банк в значительной мере зависим от процентных доходов, получаемых от связанных сторон.

Кроме того, аналитики агентства отмечают отсутствие у банка значимых конкурентных позиций на банковском рынке РФ, узкую клиентскую базу, ограниченную географию деятельности и низкое качество ссудного портфеля. По состоянию на 1 ноября текущего года доля ссуд IV—V категорий качества в ссудном портфеле банка превысила 61%, доля просроченной задолженности — 11%.

На высоком уровне находятся иммобилизация капитала вложениями в имущество, ЗПИФы и доли в УК дочерних организаций, а также концентрация деятельности на сторонах, связанных с банком и его акционерами.

Стратегическое развитие банка в дальнейшем также во многом базируется на обслуживании узкого круга контрагентов (в том числе аффилированных с бенефициарами банка), а также расширении объемов предоставляемых по их обязательствам гарантий, что обусловило «стабильный» прогноз по рейтингу банка.