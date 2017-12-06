Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по динамике российского ВВП в 2017-м и теперь ожидает роста по итогам года на 1,8% вместо 2% из сентябрьского прогноза. Такие данные приводятся в очередном глобальном экономическом прогнозе от Fitch.

Как напоминают аналитики, предварительная оценка Росстата указывает на замедление динамики в годовом выражении: в III квартале рост российской экономики составил 1,8% в годовом выражении после 2,5% во II квартале 2017-го, отчасти из-за более скромного роста объема инвестиций, который во II квартале поддерживали крупные инфраструктурные проекты. Кроме того, несмотря на продолжающееся укрепление деловой уверенности, промышленное производство демонстрирует более сдержанный рост во втором полугодии 2017 года; слабыми в октябре оказались показатели строительного и сельскохозяйственного секторов.

Согласно прогнозу Fitch, ВВП России прибавит по 2% в 2018 и 2019 годах в условиях снижения неопределенности, менее жесткой монетарной политики и улучшения картины по нефтяным ценам.

По мнению аналитиков, потребление домохозяйств должно поддержать спрос на внутреннем рынке с учетом повышения потребительской уверенности, некоторого оживления потребительского кредитования и роста реальных зарплат. При этом чистый объем торговли, как следует из обзора, продолжит вносить отрицательный вклад в общую динамику из-за обусловленного спросом роста импорта.

Fitch также пересмотрело свой прогноз по инфляции в России, которая в октябре, согласно официальным данным, составила 2,7% в годовом выражении благодаря снижению продовольственных цен и укреплению рубля. В настоящий момент агентство ожидает, что на конец 2017 года инфляция в РФ составит 3,5% (прежний прогноз — 4%). В 2018 и 2019 годах инфляция ускорится до 4,5%, оставаясь, впрочем, близкой к таргету Центробанка РФ в 4%, несмотря на риски, связанные с волатильностью валютного курса, восстановление внутреннего спроса и перелом благоприятной динамики продовольственных цен.

Аналитики напоминают, что Банк России, снизивший ключевую ставку в этом году уже в общей сложности на 1,75 процентного пункта, намерен придерживаться курса на постепенное смягчение денежно-кредитной политики для закрепления успехов в уменьшении инфляции и обеспечения дальнейшего снижения инфляционных ожиданий населения. Рейтинговое агентство ожидает, что к концу текущего года ключевая ставка составит 8% (сейчас она равна 8,25% годовых), к концу 2018-го — 7,5%, к концу 2019-го — 7%.



Fitch сохраняет прогноз-2017 по валютному курсу: 58 рублей за доллар в среднем за год. В 2018-м ожидается небольшое ослабление российской валюты — до 61 рубля за доллар (в 2019-м прогнозируется 60 рублей за доллар) на фоне сокращения профицита текущего счета и чистых поступлений от портфельных инвестиций по сравнению с 2017 годом. Политический процесс, связанный с грядущими президентскими выборами в России, и неопределенность касательно санкций также могут несколько усилить волатильность валютного курса, предупреждают аналитики.