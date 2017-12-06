Правительство России опубликовало правила предоставления субсидий из федерального бюджета госкорпорациям и компаниям в 2018 году. Согласно постановлению, теперь получателям госсредств запрещено хранить эти деньги на депозитных счетах, «а также в иных финансовых инструментах».



На эти средства нельзя покупать валюту — исключение составляют случаи, когда компания планирует купить на них высокотехнологичное импортное оборудование, сырье и комплектующие. Кроме того, бюджетные деньги нельзя перечислять в уставные капиталы других организаций.

Данные запреты коснутся в первую очередь госкорпораций «Росатом», «Роскосмос» и «Ростех», а также госкомпании «Автодор». Эти организации по закону являются некоммерческими, то есть извлечение прибыли не является их основной целью.

