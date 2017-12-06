Негосударственные пенсионные фонды будут проводить стресс-тестирование на основе требований и сценариев, разработанных Банком России. Требования к стресс-тестированию предусмотрены указанием ЦБ от 6 декабря 2017 года № 4636-У «О внесении изменений в указание Банка России от 4 июля 2016 года № 4060-У «О требованиях к организации системы управления рисками негосударственного пенсионного фонда», которое в ближайшее время будет направлено на регистрацию в Минюст, говорится в сообщении регулятора.

Стресс-тестирование позволит оценить финансовую устойчивость фондов в случае наступления некоторых маловероятных, но возможных кризисных явлений. Это позволит фондам не только оценивать свою финансовую устойчивость, но и идентифицировать конкретные источники возможных проблем с исполнением обязательств и предотвращать их, подчеркивают в ЦБ.

Для успешного прохождения стресс-тестирования, которое станет обязательным с февраля 2018 года, НПФ должен будет продемонстрировать способность исполнить свои обязательства перед клиентами не менее чем в 20% проведенных испытаний в каждом сценарии. Порог прохождения стресс-тестирования будет постепенно повышаться и к 1 июля 2019 года составит 75%.

Сценарии предусматривают события, которые могут негативно повлиять на финансовую устойчивость фондов на горизонте ближайших пяти лет, и учитывают динамику показателей, характеризующих развитие экономики и основных рынков, на которых осуществляется инвестирование пенсионных средств: рынков акций, облигаций, недвижимости. При этом сценарии не отражают ожидания Банка России относительно наиболее вероятного развития ситуации.

Сценарии были доработаны с учетом обсуждения методологии стресс-тестирования фондов с профессиональным сообществом, поясняется в сообщении ЦБ. В рамках сценария будет дополнительно проверяться финансовая устойчивость НПФ в условиях роста уровня процентных ставок и снижения стоимости недвижимости. Однако для более точного учета доступной статистики вероятность дефолта по большинству рейтингов, за исключением наиболее низких, была снижена.

Планируется, что Банк России будет пересматривать сценарии раз в полгода, а при значительном изменении рыночной ситуации — по мере необходимости.



Фонды также смогут использовать дополнительные сценарии, разработанные самостоятельно, отмечают в ЦБ.