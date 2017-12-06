Расширение американских санкций на российский государственный долг может повлечь за собой краткосрочную панику на рынке, считает экономист международного рейтингового агентства S&P Global Ratings Татьяна Лысенко.

В августе президент США Дональд Трамп подписал документ о расширении секторальных санкций против российской экономики. Таким образом, санкции, которые — в форме указов — ввел Барак Обама, обрели форму закона. Документ предполагает, что в течение полугода конгресс США соберется для обсуждения возможности расширения ограничительных мер на госдолг России.

Если такие меры будут приняты, то «мы увидим некоторую краткосрочную панику, поскольку приблизительно треть государственных облигаций держат нерезиденты», заявила Лысенко в интервью агентству Bloomberg. По ее мнению, если санкции затронут все облигации в иностранной валюте, то паника возможна и на долговом, и на валютном рынке.

S&P: ​новые санкции США не повлияют на суверенный рейтинг России Суверенные рейтинги России не изменились после подписания нового закона о санкциях со стороны США, следует из релиза рейтингового агентства S&P Global Ratings.

При этом для самого правительства ограничения на новые выпуски его бондов не станут большой проблемой, поскольку состояние российского бюджета улучшилось, считает Лысенко. По ее словам, дела обстоят достаточно хорошо благодаря как нефтяным, так и ненефтяным доходам, а бюджетный дефицит сокращается довольно быстро.

Кроме того, новые облигационные выпуски будут востребованы локальными участниками рынка, и в среднесрочной перспективе серьезные негативные последствия новых санкций для финансового положения России маловероятны, считает аналитик. «У России по-прежнему есть активы и гибкость в корректировке расходов, по крайней мере на следующие несколько лет», — цитирует Лысенко агентство.

Ранее замминистра финансов Сергей Сторчак заявлял, что Минфин рассматривает альтернативные инструменты внутренних заимствований на случай, если иностранные инвесторы, которые приобретают около трети российских ОФЗ, испугаются ужесточения американских санкций.