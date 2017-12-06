ЦБ установил официальные курсы валют на 7 декабря. Курс доллара повысился на 23,57 копейки, составив 58,9281 рубля (58,6924 рубля на 6 декабря). Курс евро увеличился на 7,33 копейки, до 69,706 рубля (69,6327 рубля на 6 декабря).



Российская валюта уступает в парах с иностранными валютами на фоне решений Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу участия российской сборной в зимней Олимпиаде, указывает директор «Альпари» Александр Разуваев. Впрочем, эффект от этого катализатора может быть выраженным, но непродолжительным, считает он.

Между тем ведущий аналитик банка «Российский Капитал» Анастасия Соснова рекомендует не рассчитывать на рубль до конца года, так как он окажется под серьезным давлением.

«Помимо снижения привлекательности стратегии carry trade из-за расхождения подходов к монетарной политике российского и американского регуляторов, в декабре предполагается пик выплат по внешнему долгу (около 18 миллиардов долларов)», — поясняет эксперт.

Кроме того, продолжает она, вчера Минфин РФ анонсировал рекордную покупку валюты на сумму 203,9 млрд рублей в последнем месяце уходящего года. Таким образом, резюмирует Соснова, ожидается, скорее, ослабление рубля, нежели его укрепление.

«Возвращение к отметке 57 рублей за доллар и ниже в 2017 году становится все менее вероятным», — полагает аналитик.