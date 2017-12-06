Центробанк в октябре 2017 года зафиксировал рекордный результат на рынке первичного ипотечного кредитования: более 112 тыс. кредитов на 213,1 млрд рублей, сообщили в пресс-службе регулятора.



«В октябре 2017 года продолжилось снижение процентных ставок по ипотечным жилищным кредитам (ИЖК) в рублях, что способствовало заметному увеличению количества и объема предоставленных банками средств. При снижении средневзвешенной ставки по ИЖК в рублях до исторического минимума — 9,95% — в октябре 2017 года был зафиксирован рекордный для этого года результат на рынке первичного ипотечного кредитования: более 112 тысяч кредитов на сумму 213,1 миллиарда рублей», — говорится в релизе.

По данным ЦБ, с начала года россияне получили от банков более 800 тыс. ипотечных жилищных кредитов на сумму 1,5 трлн рублей.