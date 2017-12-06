Курс биткоина в среду, 6 декабря, обновил исторический максимум. Он впервые преодолел отметку 13 тыс. долларов.



По данным Coinmarketcap, стоимость криптовалюты в ходе торгов поднималась до 13,037 тыс. долларов. На текущий момент капитализация биткоина — более 218,03 млрд долларов. При этом совокупная капитализация всех криптовалют превысила 376 млрд долларов.

С начала 2017 года биткоин вырос в цене практически в 12 раз, совокупная капитализация рынка криптовалют при этом увеличилась в 20 раз.