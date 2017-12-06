Курс биткоина в среду, 6 декабря, обновил исторический максимум. Он впервые преодолел отметку 13 тыс. долларов.
По данным Coinmarketcap, стоимость криптовалюты в ходе торгов поднималась до 13,037 тыс. долларов. На текущий момент капитализация биткоина — более 218,03 млрд долларов. При этом совокупная капитализация всех криптовалют превысила 376 млрд долларов.
С начала 2017 года биткоин вырос в цене практически в 12 раз, совокупная капитализация рынка криптовалют при этом увеличилась в 20 раз.
Капитализация биткоина превысила 200 млрд долларов
Курс биткоина во время торгов вторника превысил 12 тыс. долларов, свидетельствуют данные сайта Coinmarketcap.com.
Курс биткоина во время торгов вторника превысил 12 тыс. долларов, свидетельствуют данные сайта Coinmarketcap.com.