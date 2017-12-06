Тинькофф Банк начинает предлагать ипотечные кредиты АИЖК («Дом.рф») на своей онлайн-платформе. Об этом организации сообщили в среду, пояснив, что теперь с помощью онлайн-сервисов банка можно подать заявку на ипотечный кредит АИЖК для покупки строящегося и готового жилья, а также на ипотечный кредит под залог имеющейся недвижимости и перекредитование.
На платформе «Тинькофф Ипотека» АИЖК предлагает:
- процентные ставки от 9% по займам на первичное жилье и от 9,25% — на вторичное. Для многодетных семей при покупке строящегося жилья ставка снижается еще на 0,25 процентного пункта;
- переменную ставку, которая зависит от уровня инфляции. До конца 2017 года ставка составит 6,45%, при этом платеж по кредиту при изменении ставки не меняется;
- большой выбор аккредитованных объектов;
- выдачу кредита через партнерскую сеть;
- возможность получить кредит по двум документам — нужен лишь паспорт и любой другой документ.
Оформить заявку можно на сайте Tinkoff.ru в разделе «Ипотека». На первом этапе подать заявку на ипотечный кредит АИЖК могут покупатели жилья в Москве и Московской области. В дальнейшем сервис будет доступен и в других регионах. После подачи заявки на кредит АИЖК заемщик сможет обратиться по любым вопросам в круглосуточную службу поддержки Тинькофф Банка. Специалисты по телефону или в чате предоставят консультацию на всех этапах подготовки и рассмотрения документов. После одобрения заявки агентством сотрудник банка приедет к клиенту по указанному им адресу за копиями документов, поданных онлайн, для формирования кредитного досье и передачи его партнеру АИЖК. Оформить кредитный договор и получить кредит заемщик сможет в офисе одного из партнеров АИЖК.
«Тинькофф Ипотека» позволяет подобрать и оформить кредит на покупку квартиры, дома или таунхауса. Подготовка к сделке происходит онлайн — от заполнения заявки на сайте Tinkoff.ru до выбора программы кредитования одного из теперь уже 11 партнеров.
«Тинькофф Банк не взимает комиссию с пользователей и берет на себя расходы как по привлечению пользователей, так и по ведению сделки; банки-партнеры в свою очередь предлагают пользователям более выгодные условия по ипотечному кредитованию за счет экономии на привлечении», — подчеркивают в Тинькофф Банке.
По словам вице-президента Тинькофф Банка по разработке новых сервисов Александра Емешева, ожидается, что к концу года объем выданных через «Тинькофф Ипотеку» кредитов превысит 7 млрд рублей.
АО «Тинькофф Банк» — моноофисный банк, подконтрольный бизнесмену Олегу Тинькову. Ключевые сегменты, в которых работает финучреждение, — кредитные карты и вклады частных лиц. С недавних пор банк обслуживает также и юридических лиц. Основная особенность — дистанционная работа с клиентами с использованием современных каналов связи и через представителей.
На текущий момент Олег Тиньков контролирует пакет в 53,52% акций банка. Доля в 30,41% акций находится в свободном обращении на Лондонской бирже (в форме GDR). Менеджмент TCS Group Holding PLC контролирует долю в 6,07%. Фонд Vostok Emerging Finance владеет долей в 3,49%, Baring Vostok — 2,88%, Goldman Sach’s — 2,19%, Horizon Capital — 1,44%.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 266,38 млрд рублей (33-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 57,18 млрд, кредитный портфель — 162,73 млрд, обязательства перед населением — 139,49 млрд.