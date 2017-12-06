Банк России подготовит предложения по изменению законодательства в части требований к возврату бонусов, выплаченных менеджменту проблемных банков, в первом полугодии 2018 года. Об этом журналистам сообщил директор департамента банковского регулирования ЦБ РФ Алексей Лобанов.

«Там же нужно закон соответствующим образом скорректировать. А это все не очень быстро, но работа идет. Задача стоит. Мы выдадим это уже не в этом году. Я думаю, что в первом полугодии следующего года (подготовим предложения. — Прим. ред.)», — сказал он, комментируя сроки введения требований по возврату бонусов.

Впервые о возможности введения требований по возврату бонусов, выплаченных менеджменту проблемных банков, Лобанов сообщил в сентябре этого года.

Ранее Банк России предложил бывшим менеджерам санируемого банка «ФК Открытие» добровольно вернуть бонусы, полученные незадолго до начала санации кредитной организации.

Банк России 29 августа объявил о реализации мер по повышению финансовой устойчивости банка «ФК Открытие». ЦБ войдет в капитал банка в качестве основного инвестора и будет оказывать ему финансовую поддержку за счет созданного этим летом Фонда консолидации банковского сектора.