Базирующийся в Магнитогорске (Челябинская область) Кредит Урал Банк предлагает новую кредитную карту «Магнитка Plus Credit» в категории Masterсard Platinum.

Карта оформляется работникам бюджетной сферы, перечисляющим доход на текущий счет или во вклад, открытый в банке, и военным пенсионерам, не перечисляющим пенсию в банк.

«Если клиент не перечисляет доход на счет или во вклад в банке, то он должен являться сотрудником одной из бюджетных организаций, указанных на сайте банка», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.

Процентная ставка устанавливается на уровне 20,5% годовых для сотрудников бюджетной сферы, а для военных пенсионеров — 15,8%. Кредитный лимит может достигать 200 тыс. рублей. Плата за первый год обслуживания взимается в размере 70 рублей в месяц, со второго года — 55 рублей ежемесячно. Предусмотрен льготный период длительностью до 100 дней. Грейс-период распространяется на все операции по карте, в том числе и на снятие наличных. Комиссия за выдачу кредитных средств в банкоматах и ПВН банка, а также в устройствах сторонних кредитных организаций составит 4%, но не менее 300 рублей.



«По карте предусмотрены льготы на проезд в общественном транспорте, а также скидки в торгово-сервисных предприятиях — участниках программы привилегий «Магнитка Plus». При выборе продукта заемщику стоит обратить внимание на то, что хранение собственных средств на карте невозможно», — указывает эксперт Банки.ру.