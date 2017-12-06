Базирующийся в Магнитогорске (Челябинская область) Кредит Урал Банк предлагает новую кредитную карту «Магнитка Plus Credit» в категории Masterсard Platinum.
Карта оформляется работникам бюджетной сферы, перечисляющим доход на текущий счет или во вклад, открытый в банке, и военным пенсионерам, не перечисляющим пенсию в банк.
«Если клиент не перечисляет доход на счет или во вклад в банке, то он должен являться сотрудником одной из бюджетных организаций, указанных на сайте банка», — уточняет эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Полина Пронина.
Процентная ставка устанавливается на уровне 20,5% годовых для сотрудников бюджетной сферы, а для военных пенсионеров — 15,8%. Кредитный лимит может достигать 200 тыс. рублей. Плата за первый год обслуживания взимается в размере 70 рублей в месяц, со второго года — 55 рублей ежемесячно. Предусмотрен льготный период длительностью до 100 дней. Грейс-период распространяется на все операции по карте, в том числе и на снятие наличных. Комиссия за выдачу кредитных средств в банкоматах и ПВН банка, а также в устройствах сторонних кредитных организаций составит 4%, но не менее 300 рублей.
«По карте предусмотрены льготы на проезд в общественном транспорте, а также скидки в торгово-сервисных предприятиях — участниках программы привилегий «Магнитка Plus». При выборе продукта заемщику стоит обратить внимание на то, что хранение собственных средств на карте невозможно», — указывает эксперт Банки.ру.
АО «Кредит Урал Банк» — средний по размеру активов региональный банк, осуществляющий свою деятельность в Челябинской области. Ключевые направления бизнеса — обслуживание и кредитование корпоративных клиентов, привлечение вкладов и кредитование физических лиц, операции на межбанковском рынке. Базовым источником финансирования выступают вклады физических лиц (61,5%). Банк является стопроцентной дочерней кредитной организацией АО «Газпромбанк».
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 31,83 млрд рублей (129-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 5,13 млрд, кредитный портфель — 11,47 млрд, обязательства перед населением — 19,39 млрд.