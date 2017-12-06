Российский миллиардер и сенатор Сулейман Керимов не будет помещен под стражу в рамках расследования дела об отмывании денег во Франции и останется под подпиской о невыезде.



Такое решение огласил в среду Апелляционный суд города Экс-ан-Прованс на юге страны, сообщила представитель стороны обвинения.

«Керимов остается на свободе под судебным контролем, процедура расследования будет продолжена в обычном режиме», — сказала она по итогам судебного заседания, прошедшего в присутствии самого Керимова в закрытом режиме.

При этом сумма залога для него увеличена с 5 млн евро до 40 млн. Собеседница агентства отметила, что теперь французские следователи продолжат расследование «дела Керимова» в обычном режиме. «Теперь все возвращается в Ниццу, даты дальнейших слушаний пока не определены», — сказала она.

Как пояснил источник, знакомый с ситуацией, ужесточение судебного контроля для Керимова выразится в расширении списка лиц, с которыми ему запрещено общаться. «Этот список будет дополнен, а свобода передвижений и так максимально ограничена, по сути, он (Керимов) находится под домашним арестом», — сказал собеседник.

Тем самым судьи Экс-ан-Прованса частично удовлетворили ходатайство прокуратуры Ниццы, которая инициировала это расследование и требовала для Керимова ужесточения меры пресечения на время следствия. Ранее в Ницце высказали несогласие с решением суда первой инстанции отпустить Керимова под залог в 5 млн евро, в связи с чем была подана соответствующая апелляция. Как подчеркивал прокурор Ниццы Жан-Мишель Прэтр, освобождение российского сенатора под подписку о невыезде он считает мерой, которая «непропорциональна существующим рискам и крупным суммам, а также личности самого Керимова».