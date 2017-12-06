Минфин не видит необходимости в введении дополнительных финансовых инструментов для стимулирования возвращения капитала в Россию, заявил журналистам заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев в Госдуме.



Ранее Reuters со ссылкой на источники написало, что бизнес предложил правительству создать специальный инструмент — валютные фонды с повышенной ставкой для создания благоприятных условий возвращения денег состоятельных россиян в Россию.

«С точки зрения меня, как человека отвечающего за развитие финансовых рынков, я считаю, что у нас инструментов много хороших и разных. Мы действительно наблюдали приток иностранного капитала в российские финансовые активы. Я не знаю источники этого капитала, мы видели, что приток был по широкому спектру, что в очередной раз подтверждает, что инфраструктура у нас отлажена и работает хорошо, необходимости делать какие-то специальные, дополнительные (инструменты) я не вижу», — сказал Моисеев, отвечая на вопрос, поступали ли Минфину предложения о создании специального инструмента для возвращения иностранных активов в РФ.

Замминистра отметил, что ему такие предложения от бизнеса не поступали, поскольку операции с российским госдолгом находятся в компетенции других подразделений Минфина.