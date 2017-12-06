Минфин предлагает запретить владельцам выпускаемых в рамках ICO токенов продавать их кому-либо, кроме их эмитентов, рассказал журналистам замглавы ведомства Алексей Моисеев.



По словам замминистра, Минфин предлагает ограничить оборот этих токенов. «Мы регулируем ICO по сути как форму краудфандинга. В том смысле, чтобы люди, которые участвуют в ICO, могли бы заплатить любой валютой, в том числе криптовалютой, но при этом будут запрещены обороты этих токенов в любом формате, кроме как переводы эмитенту», — сказал он.

Таким образом ведомство планирует защитить интересы инвесторов. «Если человек, который купил эти токены будет считать, что его обманули, у него будет возможность с распечаткой, печатью и подписью, как сейчас по электронным ценным бумагам, пойти в суд», — пояснил Моисеев.

Он также отметил, что законопроект о регулировании криптовалют в России, готовящийся в настоящее время Минфином, ЦБ РФ и депутатами Госдумы, не будет предусматривать контроль за цифровой валютой со стороны отраслевой саморегулируемой организации (СРО).