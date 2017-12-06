Криптовалюты можно покупать, но оплачивать ими покупки на территории России незаконно, за это нужно ввести ответственность, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.



«Если люди их (криптовалюты) где-то купили — ну купили и купили. Мы их не наказываем, но и не защищаем. Это не разрешено, но и не запрещено», — сказал Моисеев, говоря об ответственности за использование криптовалют.

«Конституция декларирует, что средством расчета на территории РФ является рубль, из этого следует, что нельзя рассчитываться ни в чем другом. Если у вас мало рублей, вы можете продать ваш биткоин за рубли и за рубли купить в LavkaLavka пирожок. Но прийти и оплатить биткоинами вы не можете. Это конституционный принцип», — напомнил Моисеев, добавив, что сейчас за его нарушение не предусмотрено наказания.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в России продавцы уже принимают криптовалюту в качестве оплаты за свои товары и услуги. Одной из первых об этом заявила сеть фермерских магазинов LavkaLavka.



«Мы сейчас пропишем более детально реализацию конституционного принципа и наказание за разные степени его нарушения. Наказания будут разные, в основном административные. Но если кто-то специально организовал какие-то криптовалюты с целью каких-то расчетов, то за это будет вплоть до уголовного. Уголовное наказание будет за организацию в особо крупном размере», — сказал замминистра.



Однако он добавил, что работа над таким законопроектом может затянуться — как это было с законодательством об ответственности за создание финансовых пирамид, над которым финансовые власти работали около четырех лет. «Мы договорились, как мы это сделаем, но как показывает практика с пирамидой, мы будем долго-долго все эти формулировки оттачивать», — сказал Моисеев.