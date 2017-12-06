Русфинанс Банк предлагает кредит на покупку автомобилей Ravon.

Приобрести автомобиль в кредит возможно по ставке от 5,5% до 13,5% годовых. Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости машины. Снизить процентную ставку на 3,5—4 процентных пункта возможно за счет оформления полиса страхования жизни и здоровья заемщика.

Минимальная сумма кредита по данной программе составляет 50 тыс. рублей, срок кредитования варьируется от одного года до пяти лет. Оформление полиса каско обязательно. Для оформления кредита достаточно предоставить два документа, справки о доходах и занятости не требуются при сумме кредита до 1 млн рублей либо при сумме кредита менее 1,2 млн рублей и первоначальном взносе от 40%. Программа действует до 28 февраля 2018 года.



«Ставка 5,5% годовых действует при первоначальном взносе от 40% и сроке кредита 12 месяцев без подключения дополнительных услуг. Данную программу отличают привлекательные процентные ставки и скорость рассмотрения кредитной заявки (от 30 минут)», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.