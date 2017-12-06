Русфинанс Банк предлагает кредит на покупку автомобилей Ravon.
Приобрести автомобиль в кредит возможно по ставке от 5,5% до 13,5% годовых. Минимальный первоначальный взнос по программе составляет 20% собственных средств заемщика от стоимости машины. Снизить процентную ставку на 3,5—4 процентных пункта возможно за счет оформления полиса страхования жизни и здоровья заемщика.
Минимальная сумма кредита по данной программе составляет 50 тыс. рублей, срок кредитования варьируется от одного года до пяти лет. Оформление полиса каско обязательно. Для оформления кредита достаточно предоставить два документа, справки о доходах и занятости не требуются при сумме кредита до 1 млн рублей либо при сумме кредита менее 1,2 млн рублей и первоначальном взносе от 40%. Программа действует до 28 февраля 2018 года.
«Ставка 5,5% годовых действует при первоначальном взносе от 40% и сроке кредита 12 месяцев без подключения дополнительных услуг. Данную программу отличают привлекательные процентные ставки и скорость рассмотрения кредитной заявки (от 30 минут)», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.
ООО «Русфинанс Банк» — крупный региональный специализированный розничный банк, зарегистрированный в Самаре. Ключевые направления бизнеса — автокредитование, кредитные карты, потребительские кредиты. Финучреждение полностью подконтрольно московскому Росбанку, который, в свою очередь, входит в одну из крупнейших в мире банковских групп Societe Generale. Основные источники фондирования — привлеченные на рынке МБК кредиты и выпущенные собственные облигации.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 116,60 млрд рублей (61-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 19,39 млрд, кредитный портфель — 111,83 млрд, обязательства перед населением — 2,80 млрд.