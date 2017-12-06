Премиальные клиенты Сбербанка — держатели кредитных карт Visa Signature, Visa Signature «Аэрофлот» и Mastercard World Black Edition — получили возможность пользоваться кредитным лимитом до 10 млн рублей, сообщает пресс-служба банка.
Ранее максимальный кредитный лимит по этим картам Сбербанка составлял 3 млн рублей.
«Наши клиенты часто совершают операции на крупные суммы. Кредитная карта позволяет удобно и оперативно планировать бизнес и личные финансы, не отвлекая средства из инвестиций», — отметил управляющий директор «Сбербанка Первого» Денис Вальвачев.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 23 477,66 млрд рублей (1-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3 591,20 млрд, кредитный портфель — 15 724,37 млрд, обязательства перед населением — 11 341,38 млрд.