Из всех инструментов фондового рынка большинство инвесторов выбирает облигации, потому что это один из самых надежных инструментов фондового рынка. Тем не менее и ему присущи определенные риски. Главной опасностью для начинающего инвестора при покупке облигаций является дефолт.

