Банк «Уралсиб» расширил список каналов, через которые можно дистанционно подключиться к его интернет-банку. Теперь клиент может сделать это самостоятельно в банковских платежных терминалах.

При самостоятельном подключении к интернет-банку через банковские платежные терминалы необходимо:

  • выбрать на главном экране терминала «Интернет-банк и мобильный банк»;
  • вставить карту банка «Уралсиб» в терминал;
  • набрать ПИН-код карты;
  • указать номер мобильного телефона;
  • распечатать чек.

Логин от «Личного кабинета» будет указан в чеке. Пароль придет в виде СМС-сообщения на номер мобильного телефона.

Подключиться к интернет-банку также можно на сайте «Уралсиба» или посетив любое отделение банка.

Банк Уралсиб ПАО «Банк Уралсиб» — один из крупнейших российских банков с развитой региональной сетью, основной актив одноименной финансовой корпорации. Банк вполне можно назвать универсальным с уклоном в кредитование и обслуживание счетов физических и юридических лиц. Кроме того, «Уралсиб» активно работает на валютном рынке, рынках ценных бумаг и межбанковских кредитов. До ноября 2015 года ключевым владельцем банка выступал председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков. 4 ноября Банк России объявил о санации банка «Уралсиб». Инвестором был избран крупнейший акционер «Нефтегазиндустрии», бизнесмен и бывший банкир Владимир Коган, который впоследствии приобрел 82% акций кредитной организации. Николай Цветков сохранил миноритарный пакет.

По состоянию на 22 августа 2017 года Владимир Коган контролирует 81,81% акций Банка Уралсиб, 11,35% акций остается напрямую за Николаем Цветковым, доли в 1,38% и 1,37% принадлежали Ренату Акберову и Ольге Васильевой соответственно. Оставшаяся часть акций (4,09%) распределена между миноритариями.



По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 537,17 млрд рублей (21-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 47,30 млрд, кредитный портфель — 224,86 млрд, обязательства перед населением — 166,89 млрд.