Банк «Уралсиб» расширил список каналов, через которые можно дистанционно подключиться к его интернет-банку. Теперь клиент может сделать это самостоятельно в банковских платежных терминалах.

При самостоятельном подключении к интернет-банку через банковские платежные терминалы необходимо:

выбрать на главном экране терминала «Интернет-банк и мобильный банк»;

вставить карту банка «Уралсиб» в терминал;

набрать ПИН-код карты;

указать номер мобильного телефона;

распечатать чек.

Логин от «Личного кабинета» будет указан в чеке. Пароль придет в виде СМС-сообщения на номер мобильного телефона.



Подключиться к интернет-банку также можно на сайте «Уралсиба» или посетив любое отделение банка.