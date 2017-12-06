Банк «Уралсиб» расширил список каналов, через которые можно дистанционно подключиться к его интернет-банку. Теперь клиент может сделать это самостоятельно в банковских платежных терминалах.
При самостоятельном подключении к интернет-банку через банковские платежные терминалы необходимо:
- выбрать на главном экране терминала «Интернет-банк и мобильный банк»;
- вставить карту банка «Уралсиб» в терминал;
- набрать ПИН-код карты;
- указать номер мобильного телефона;
- распечатать чек.
Логин от «Личного кабинета» будет указан в чеке. Пароль придет в виде СМС-сообщения на номер мобильного телефона.
Подключиться к интернет-банку также можно на сайте «Уралсиба» или посетив любое отделение банка.
По состоянию на 22 августа 2017 года Владимир Коган контролирует 81,81% акций Банка Уралсиб, 11,35% акций остается напрямую за Николаем Цветковым, доли в 1,38% и 1,37% принадлежали Ренату Акберову и Ольге Васильевой соответственно. Оставшаяся часть акций (4,09%) распределена между миноритариями.
По данным Банки.ру, на 1 ноября 2017 года нетто-активы банка — 537,17 млрд рублей (21-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 47,30 млрд, кредитный портфель — 224,86 млрд, обязательства перед населением — 166,89 млрд.