Банк «Финсервис» в рамках расширения линейки «Карт ружанина» начинает выпуск новой карты категории Visa Platinum. Это карта «Руза-Drive» с уникальным дизайном, разработанная специально для молодежной аудитории, говорится в сообщении банка.

«Новая карта предназначена для молодых, активных людей, предпочитающих динамичную, подвижную жизнь. Эти люди не любят ждать и высоко ценят новые возможности. Обладатели карты смогут выполнять по ней любые операции: переводы, оплату, опции FinMobile; также «Руза-Drive» позволит участвовать в разнообразных акциях, получать специальные скидки и бонусы», — рассказали в банке.

«Молодежная аудитория интересна и перспективна. Молодые люди активно пользуются банковскими картами, быстро привыкают к мобильному банку и его продвинутым возможностям. Будущее за молодежью. Мы рады идти вместе», — прокомментировал запуск нового продукта директор по развитию розничного бизнеса, член правления АО «Банк Финсервис» Юрий Дьячков.



Подробные условия оформления новой карты «Руза-Drive» в сообщении банка не приводятся. В опубликованных на сайте банка тарифах по картам указано, что в рамках базового тарифа «Карта ружанина» (тариф применяется при оформлении заявления на получение банковской расчетной карты «Финсервиса» в дополнительном офисе «Руза» в Рузе Московской области) стоимость оформляемой на три года основной карты категории Visa Platinum составляет 2,5 тыс. рублей. Из тарифов в числе прочего следует, что банк не взимает свою комиссию за рублевые операции снятия наличных по «Картам ружанина» в своих банкоматах и терминалах других банков на территории РФ.

