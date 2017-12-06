Задолженность российских предприятий нефинансового сектора экономики перед отечественными банками в октябре выросла на 0,7%. Об этом говорится в обзоре института «Центр развития» НИУ ВШЭ «Комментарии о государстве и бизнесе».

При этом совокупный кредитный портфель государственных банков вырос на 0,1%, а частных — на 1%. В результате показатель прироста кредитов «год к году» в целом по системе остался в отрицательной зоне и составил -0,5%.



Эксперты отмечают, что традиционно для последнего времени рост демонстрировали рублевые кредиты, объем которых вырос на 0,5% (+5,4% год к году), в то время как задолженность предприятий в иностранной валюте сократилась на 0,2% (-8,8% год к году).