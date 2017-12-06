За десять месяцев 2017 года выдано более 813 тыс. ипотечных кредитов на сумму около 1,5 трлн рублей. Это на 21% больше, чем за аналогичный период прошлого года в количественном выражении и на 30% — в денежном. Общий объем выдачи ипотеки за отчетный период превысил итог всего 2016 года. Об этом сообщили в пресс-службе АИЖК.

Ежемесячные темпы роста выданных кредитов с мая 2017 года составляли около 40%. В октябре 2017 года темпы роста ускорились: выдано 213 млрд рублей ипотечных кредитов, что на 70% выше уровня октября 2016-го. Напомним, что это полностью соответствует предварительной оценке, ранее озвученной АИЖК (210—230 млрд рублей).



Такие объемы выдачи, практически достигшие максимального уровня за всю историю российского рынка ипотеки (в декабре 2014-го выдано 227 млрд рублей ипотечных кредитов) являются результатом активного снижения ставок. По кредитам на новостройки ставка выдачи в октябре составила 9,81% (минус 1,81 процентного пункта к октябрю 2016-го), а на приобретение готового жилья на вторичном рынке — 10,02% (минус 2,92 п. п.). Средняя ставка по всем выданным кредитам в октябре — 9,95%.

Ключевой тенденцией второй половины 2017 года является рост объемов рефинансирования (перекредитования). Об этом косвенно свидетельствует динамика роста общего ипотечного портфеля, который за сентябрь увеличился на 51 млрд до 5,1 трлн рублей (в августе прирост составил 82,2 млрд, а в июле — 99 млрд). Объем ипотечных кредитов, выданных под залог договоров долевого участия в строительстве, вырос с начала года с 0,92 трлн до 1,06 трлн рублей.

Качество ипотечного портфеля на балансах банков продолжает улучшаться. Доля просроченной ипотечной задолженности свыше 90 дней на 1 ноября 2017 года снизилась до 2,34% (годом ранее — 2,88%). Планируемые меры Банка России по ограничению высокорискового кредитования (с первоначальным взносом менее 20%) будут способствовать дальнейшему росту качества ипотечного портфеля.

В 2017 году будет выдано более 1 млн ипотечных кредитов на сумму 1,9—2 трлн рублей. Общий объем ипотечного портфеля банков достигнет 5,2—5,4 трлн рублей.