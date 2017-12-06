Выпуск суверенных облигаций в валюте для возврата капитала в Россию не обсуждался на уровне правительства, сообщил журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович на форуме Московской биржи в Лондоне.



«В правительстве это предложение не обсуждается, может быть, кто-то в Минфин приходил и просил об этом. Я не слышал об этой конкретной инициативе, но разного рода формы возврата капитала в Россию все время обсуждаются», — заявил он.

«Любого рода амнистии по возвращению капитала, конечно, могут обсуждаться», — отметил Дворкович.