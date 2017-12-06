Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила, что «Яндекс» и Google могут вручную влиять на выдачу информации при поиске, однако пока нарушений при выдаче результатов их поисковиков не обнаружила, но продолжит мониторинг, заявила начальник управления связи и информационных технологий ФАС Елена Заева.



Ранее она рассказывала о проведении анализа крупнейших игроков рынка поисковиков, в частности «Яндекса» и Google, на предмет преимущественного размещения ими своих ресурсов при поиске. Также Заева говорила, что ФАС в ноябре гарантированно завершит анализ Google и «Яндекса» на предмет преимущественного размещения их ресурсов при выдаче в поиске в РФ.

«ФАС была изучена информация, предоставленная Google и «Яндекс» касательно вопроса о том, как два этих крупных поисковика формируют свою поисковую выдачу. По результатам нашего анализа, признаков нарушения антимонопольного законодательства не выявлено, но установлено, что Google и «Яндекс» могут влиять на выдачу результатов поиска по критериям, устанавливаемым компаниями в любой момент времени практически вручную», — рассказала Заева о результатах анализа.

«Поэтому каждый случай необоснованного объективными критериями ранжирования должен тщательно расследоваться, мониторинг мы будем продолжать», — подытожила она.

В конце июня 2017 года ЕК оштрафовала Google на 2,42 млрд евро за злоупотребление доминирующим положением на рынке поисковых систем. Поисковик отдавал предпочтение собственному сервису Google Shopping при поиске товаров в Интернете. В ФАС ранее говорили, что изучают опыт ЕК по этому вопросу.