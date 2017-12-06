Путин объявил об участии в президентских выборах

Действующий президент РФ Владимир Путин заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2018 году. Об этом он сказал на встрече с работниками автозавода «ГАЗ» в Нижнем Новгороде.

«Да, я буду баллотироваться на пост президента Российской Федерации», — объявил он, добавив, что «лучшего места и лучшего повода для объявления об этом нет».

Ранее глава государства всячески уклонялся от ответа на вопрос, пойдет ли он на новый срок.

По результатам 2013—2016 годов президент Путин занимал первое место в рейтинге самых влиятельных людей мира по версии американского журнала Forbes.

Владимир Путин стал первым лицом государства 31 декабря 1999 года, когда по решению президента РФ Бориса Ельцина был назначен исполняющим обязанности главы государства — в связи с уходом первого президента России в досрочную отставку.

Впервые Путин был избран президентом 26 марта 2000 года. Переизбирался на пост главы государства в 2004 и 2012 годах.



Выборы президента пройдут в марте следующего года, избирательная кампания должна стартовать в декабре-2017.



О своем участии в выборах уже заявляли бизнес-омбудсмен Борис Титов, глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, телеведущая Ксения Собчак и другие. При этом бывший министр финансов Алексей Кудрин отказался от участия в предвыборной гонке.