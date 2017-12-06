Депутаты Госдумы в среду, 6 декабря, приняли законопроект, который предусматривает государственное регулирование деятельности инвестиционных советников, консультирующих граждан и юридических лиц.



«Такое консультирование и сейчас оказывается, но никаким образом не регулируется. В результате зачастую недобросовестные консультанты вовлекают граждан в сомнительные операции», — сказал глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в ходе пленарного заседания.

Федеральный закон вводит обязательность участия инвестиционных советников в саморегулируемых организациях. Также они должны находиться в реестре Центрального банка, а их деятельность — соответствующим образом регулироваться Банком России.

«Инвестиционные советники должны учитывать при своих рекомендациях инвестиционный профиль клиентов, которые к ним обратились, то есть и доходность, и профессиональную подготовленность тех, кто желает работать на финансовом рынке», — отметил Аксаков.

Кроме того, законом предусматривается ответственность инвестиционного советника за ненадлежащее исполнение обязанностей при оказании услуг по инвестиционному консультированию.