Президент РФ Владимир Путин подписал закон «О федеральном бюджете на 2018 год и плановый период 2019—2020 годов».

Запланировано, что доходы бюджета России в 2018 году составят 15,26 трлн рублей, в 2019-м — 15,55 трлн, в 2020-м — 16,3 трлн. Расходы запланированы на уровне 16,53 трлн рублей в 2018 году, 16,4 трлн — в 2019-м и 17,155 трлн — в 2020-м. Таким образом, дефицит федерального бюджета в следующем году составит 1,3 трлн рублей, в 2019-м — 819,1 млрд, в 2020-м — 870 млрд.

В бюджет также заложен переход на новое бюджетное правило с 2018 года. Оно подразумевает, что дополнительные нефтегазовые доходы, полученные от стоимости нефти выше установленной планки, будут направляться не на расходы, а в резервы.

Закон был принят Госдумой 24 ноября и одобрен Советом Федерации 29 ноября.

