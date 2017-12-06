Торги на российском фондовом рынке в среду завершились разнонаправленной динамикой, свидетельствуют данные Московской биржи.



Так, индекс МосБиржи вырос на 0,49% и составил 2 124,12 пункта. Индекс РТС просел на 0,25%, до 1 131,38 пункта.

Акции Сбербанка подешевели на 0,07%. Бумаги «Газпрома» выросли в цене на 0,26%, «АЛРОСы» — на 1,07%, Московской биржи — на 1,31%, акции «ЛУКОЙЛа» показали околонулевые изменения.

«Индекс МосБиржи торговался в минусе первую половину дня, но позже отыграл потери и стабилизировался в пределах 2 105—2 125 пунктов. Этот торговый диапазон выше, чем предыдущий. Индекс тянут за собой акции телекомов, где разворачивается вполне закономерный отскок после предыдущих продаж. Сессия четверга для индекса МосБиржи пройдет в пределах отметок 2 100—2 130 пунктов, ближайшая значимая поддержка по-прежнему находится на уровне 2 075 пунктов. Индекс РТС проторгуется в коридоре 1 115—1 130 пунктов», — констатирует старший аналитик компании «Альпари» Анна Бодрова.